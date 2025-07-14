شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين في كمين محكم بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين في كمين محكم بمدينة غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية والمرافق الطبية ومراكز إيواء النازحين، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تتفاقم بفعل النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء، وسط تحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي والبيئي.