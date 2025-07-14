شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طعنا بالقاهرة والمحافظات على مرشحى انتخابات الشيوخ وبدء نظر الطعون والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المهلة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن فتح باب تلقي الطعون المقدمة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025، بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وتم غلق الباب أمس، ووصل إجمالي الطعون النهائية المقدمة حوالى 50 طعنًا، 25 بالقاهرة والجيزة، و25 بالمحافظات، علي أن يتم الفصل فيها بأحكام قضائية يُلزم تنفيذها، وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مرة آخري فتصبح ملزمة للطرفين سواء المرشح أو الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنظر اليوم الاثنين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، ويستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون ، علي مدار يومين، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة.

وكانت اللجان المختصة باستقبال طلبات الترشح قد واصلت عملها على مدار الأيام الماضية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بينما شهد اليوم الأخير الخميس حتى الثانية ظهرًا.

وتُعد مرحلة الطعون أحد المحاور الأساسية في مسار العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، تمهيدًا للانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ، والتي تتابعها الهيئة الوطنية عن كثب لضمان سيرها وفقًا للضوابط القانونية والمعايير الدستورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بخصوص استبعاد أو قبول المترشحين.