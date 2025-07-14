شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان يروى تفاصيل لحظة تحطم طائرة صغيرة فى مطار لندن ساوثيند.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شهد مطار ساوثيند الدولى فى بريطانيا، يوم الأحد، حادثا مروعا بعد تحطم طائرة صغيرة فور إقلاعها، ما تسبب في إغلاق المطار بالكامل حتى إشعار آخر، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين بالمكان.

وفي واحدة من أبرز روايات شهود العيان، قال البريطاني "بن جوبي"، 34 عاما، إنه كان فى زيارة ترفيهية مع أسرته داخل فندق "هوليداي إن" المجاور للمطار، عندما وقعت الواقعة.

وأوضح جوبى، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه كان يجلس في الطابق الخامس من الفندق، حيث يوجد بار ومطعم يطلان على مدرج المطار، ويتيحان مشاهدة حركة الطيران، وكان يصطحب معه ابنته البالغة من العمر عاما ونصف.



دخان كثيف جداااا

قال جوبي، إنه رأى الطائرة تصل "ربما إلى مسافة 50 مترا من المدرج" قبل أن تبدأ في الميلان إلى اليسار، وصف مدير المبيعات لحظة الاصطدام قائلاً: "كانت ابنتي تشير إليه، ثم ارتفع إلى اليسار. سقط الجناح الأيسر، وارتفع الجناح الدائري. فكرتُ: إنه حريص على التوجه يسارًا بمجرد إقلاعه، انحرف يسارًا بقوة، وفجأة، انعطف يسارًا بعنف، ففكرت: "ماذا يفعل؟" كان على بُعد حوالي 100 متر فقط عند هذه النقطة.



تم اغلاق المطار

وتابع: "ثم انقلبت الطائرة رأسًا على عقب وسقطت على الأرض، ولم تحلق الطائرة إلا لثوانٍ نظرتُ إليها، فإذا بكرة النار ترتفع، وكان هناك نار ودخان في كل مكان. لحسن الحظ، كانت ابنتي تواجه الاتجاه الآخر"، ويشير مصطلح "الدوران الحلزوني" إلى اللحظة التي تتجه فيها الطائرة بسرعة نحو الأرض.

الطائرة المنكوبة كانت من طراز Beechcraft Super King Air 200، وتتبع شركة "Zeus Aviation" الهولندية، وكانت قد أقلعت من العاصمة اليونانية أثينا، مرورًا بمدينة بولا في كرواتيا، قبل أن تصل إلى مطار ساوثيند في بريطانيا، وكانت الطائرة تستعد للعودة إلى مطار "ليليستاد" في هولندا قبل وقوع الحادث.



الدخان الكثيف الخارج منها

وأكدت شركة "زيوش للطيران"، وقوع الحادث، وأشارت إلى تعاونها الكامل مع السلطات في التحقيقات الجارية، مضيفة أن أفكارهم مع جميع من تأثروا بالواقعة.

وكانت الشرطة البريطانية قد وصفت الحادث بأنه "خطير"، لكنها لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية حول عدد الضحايا أو المصابين، فيما أعلنت إدارة مطار ساوثيند عن إغلاق المطار حتى إشعار آخر، وإلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة، ومن بينها 20 رحلة تابعة لشركة "إيزي جيت"، ورحلتان لشركة "إيسترن إيرويز".