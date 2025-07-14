شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع فى خان يونس بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع في خان يونس بحدث أمني ثان.

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية والمرافق الطبية ومراكز إيواء النازحين، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تتفاقم بفعل النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء، وسط تحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي والبيئي.