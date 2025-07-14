شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب بمستشفى شرق المدينة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في أثناء جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وخلال تجوله بالمستشفى، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حول مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر، حيث أشارت إلى أننا نستهدف في الأمانة أن تصبح مستشفى شرق المدينة مجمعا طبيا يضم وحدات طبية متخصصة تخدم مختلف التخصصات الدقيقة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم أنه تم البدء في تطوير المستشفى في عام 2020 من خلال تطوير مبنى (أ) بالمستشفى الذي يمتد على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة، ليصبح مركزا متخصصا لجراحات القلب والقسطرة والأوعية الدموية، حيث يضم المركز 30 سريرا داخليا، و8 أسرة رعايات قلب مفتوح كبار ، و4 أسرة قلب مفتوح أطفال، بالإضافة إلى 3 حضانات قلب مفتوح، و4 أسرة سكتة دماغية، فضلا عن 6 أسرة رعاية قلب وسرير عزل، كما تضم 6 أسرة رعاية مركزة، و6 أسرة رعاية ما بعد القسطرة، و2 سرير رعاية قسطرة.

وخلال ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي إحدى غرف رعاية القلب، والرعاية العامة، كما مر على غرف رعاية السكتة الدماغية، وغرفة مرضى التواصل عن بعد، ورعاية القلب المفتوح للكبار وللرضع، كما مر على مبنى الأشعة واطلع على مختلف الأجهزة المتوافرة به لرعاية المرضى.

وفي غضون ذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا مع مسئولي مركز القسطرة حول الأجهزة التي يتم توريدها للمركز، حيث أشار المسئولون إلى أن المركز يتوافر به عدد من الأجهزة الاستراتيجية التي يتم توريدها من مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث يتوافر جهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية، وجار توريد جهاز القسطرة من إحدى الشركات العالمية، بالإضافة إلى 20 جهاز تنفس صناعي، و4 حضانات، علاوة على التجهيزات غير الطبية .

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على المرحلة الأولى من مشروعات الميكنة والتحول الرقمي، حيث شرح مسئولو المركز الخدمات الجديدة التي تم استحداثها، وتتمثل في منظومة الرقم الطبى الموحد، و PACS ، وغرفة المشاهدة، وقد تم تشغيل هذه الخدمات بالفعل.

وقبل أن يغادر رئيس الوزراء المستشفى، قدم الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لمحة موجزة عن الوضع الصحي في المحافظة، موضحا أن محافظة الإسكندرية تضم عددًا متنوعًا من المنشآت الصحية، حيث تشمل 15 مستشفى تابعة لمديرية الشئون الصحية منها 6 مستشفيات عامة ومركزية و9 مستشفيات نوعية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و3 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، بجانب 4 مستشفيات تتبع التأمين الصحي، و11 مستشفى جامعيا، علاوة على 3 مستشفيات عسكرية ومستشفى شرطة، كما تضم مستشفى تتبع الأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفى تتبع هيئة المعاهد التعليمية، إضافة إلى 128 مستشفى تابعة للقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أن الإسكندرية تنقسم إلى 8 مناطق طبية وتضم 141 وحدة صحية، منقسمة إلى 109 مراكز ووحدات لطب الأسرة، و5 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة، و27 مكتب صحة منفصلا.

وفيما يخص القدرات التشغيلية لمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية، أوضح أن هناك 27 مستشفى، و3738 سريرا داخليا، و215 سرير استقبال، و530 سرير رعاية مركزة، و305 حضانات الأطفال حديثي الولادة، و302 جهاز تنفس صناعي، و706 ماكينات غسيل كلوي، و124 غرفة عمليات تخدم مختلف التخصصات الجراحية.

أما فيما يتعلق بالكوادر البشرية، فالخدمات الصحية في الإسكندرية تعتمد على طاقم طبي وتمريضي مؤهل، يتضمن 4602 طبيب، و3134 طبيب أسنان، و6052 صيدليا، و4500 ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 864 أخصائي علاج طبيعي.



رئيس الوزراء يتفقد مستشفى شرق الإسكندرية



مستشفى شرق الإسكندرية



جولة رئيس الوزراء



رئيس الوزراء



جولة رئيس الوزراء



رئيس الوزراء فى مستشفى شرق الإسكندرية



مستشفى شرق الإسكندرية



مستشفى شرق الإسكندرية



مستشفى شرق الإسكندرية



رئيس الوزراء



جولة رئيس الوزراء



مستشفى شرق الإسكندرية