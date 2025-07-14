شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: مروحيات عسكرية تجلى عددا من المصابين فى حدث أمنى بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 14 يوليو 2025 01:42 م
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: مروحيات عسكرية تجلي عددا من المصابين في حدث أمني بمدينة غزة.
ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية والمرافق الطبية ومراكز إيواء النازحين، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تتفاقم بفعل النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء، وسط تحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي والبيئي.
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