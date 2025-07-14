شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزى للإحصاء: نصل لـ108 ملايين نسمة فى 18 أغسطس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر سيصل إلى 108 ملايين نسمة يوم 18 أغسطس 2025، وتابع: كل 15 جزءا من الثانية يولد طفل فى مصر ومحافظات الوجة القبلى بها كثافات سكانية عالية .

وأضاف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسكان أنه سيكون هناك مسح للاسرة المصرية خلال الفترة المقبلة .

وأوضح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنه يتم العمل على عمل منتج إحصائى سليم، وقال عدد السكان حاليا تخطى 107 ملايين و850 الف نسمة .

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التقدم غير المسبوق الذى أحرزته مصر فى معدل الإنجاب الكلى كان أكثر من المتوقع فى تلك الفترة، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلى لـ 2.41 لعام 2024 مقارنة بـ 2.85 عام 2021، مشيرًا إلى أن الخطة العاجلة تأتى لتسريع تحقيق هدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 بحلول عام 2027 بدلاً من عام 2030.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن النتائج التى يتم تحقيقها فى الملف السكانى مبنية على جهد وعمل كبير وبمشاركة الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة حيث يؤثر كل منهما فى الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بشرية حقيقية فى تحسين نوعية حياة الناس دون مراعاة التغيرات السكانية، فضلاً عن الربط المهم بين النمو السكانى والتقدم السكاني.