شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى رحيل راهبة: مسيرة حافلة من المحبة والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

نعى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رحيل الأخت حراجويني هيلي الكومبونيانية، بعد حياة حافلة بالعطاء والخدمة في درب الرهبنة والعمل الكنسي.

وجاء في بيان النعي الصادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأخت حراجويني هيلي الكومبونيانية، التي انتقلت إلى المجد السمائي، على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة من المحبة والتفاني والعطاء في الخدمة."

وأضاف البطريرك في كلمته: "نصلي إلى الله القدير، أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السمائي، وأن يمنح الرهبنة، وجميع شعب الكنيسة، الصبر والرجاء." وختم كلمته بالتأكيد على الإيمان بقيامة المسيح، قائلاً: "المسيح قام، حقًا قام".