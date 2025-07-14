شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: قانون العمل الجديد يُحقق العدالة والتوزان بين صاحب العمل والعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بتوجيهات من وزير العمل محمد جبران، تواصلت مديرية عمل القاهرة، تنظيم ندوات توعوعية لمسؤولين في شركات ومنشأت داخل المحافظة.



وافتتح الوزير جبران، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية نظمتها مديرية العمل بالقاهرة، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالهادي، وقدمها سيد الشرقاوي مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية في عدد من المنشآت.

واستعرض "الوزير جبران" الجهود المبذولة حتى صدر هذا القانون الذي صادق عليه الرئيس السيسي ، بعد موافقة مجلس النواب عليه ،وإجراء "تشاور إجتماعي " شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.

وأوضح الوزير أن هذا القانون الجديد الذي سوف يُطبق بداية من شهر سبتمر المُقبل ،عقب الإنتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له ،يُراعي معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ،ويُشجع على الإستثمار ، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، والتوزان والعدالة بين "طرفي الإنتاج" .

وناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بـ "عقود العمل، والحد الادني للأجور، وتفتيش العمل ، والمحاكم العمالية ، والسلامة والصحة المهنية" .. وأكد على أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج.