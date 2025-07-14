شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توزيع 977 جهاز توليد أكسجين على مرضى التليف الرئوى بنظام العلاج المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توزيع 977 جهاز مولد أكسجين على المرضى بنظام العلاج المنزلي وذلك منذ بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتخفيف العبئ عن مرضى الصدر، والتليفات الرئوية الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين في المنزل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات التي سلمت تلك الأجهزة هي 18 مستشفى لأمراض الصدرية (اسيوط و الجيزة والزقازيق و العباسية و الفيوم والمحلة والمرج والمعمورة والمنصورة وإمبابة وبورسعيد ودمنهور وسوهاج وشبين الكوم وطنطا وكفر الشيخ وكوم الشقافة والسويس) وكانت اكثر الفئات العمرية، الأكثر من 60 عاما.

وقال المتحدث الرسمي أنه خلال النصف الأول من عام 2025 تم مناظر 2917 حالة بواسطة التشخيص «عن بعد» (Tele Medicine) من خلال مستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، ودمنهور، وطنطا، والمنصورة، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، وصدر قنا).

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، إلى إجراء الفحوصات الطبية اللأزمة لـ47 ألفا و134 مواطنا ضمن مبادرة صحة الرئة، للكشف المبكر وعلاج الأمراض الصدرية، من خلال تقييم وظائف التنفس للمترددين على عيادات صحة الرئة في مستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2022 حتى نهاية يونيو 2025.

وأوضح الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أن الحالات التي تم فحصها بعيادات مبادرة صحة الرئة بينهم نسبة 58% مدخنين و42 % من غير المدخنين وظهرت نسبة التدخين عالية في المرضى الذين يعانون من السدة الرئوية والربو الشعبي، مشيرا إلى أن هذه العيادات تقدم خدمات الإرشاد الصحي للتوعية بطرق الإقلاع عن التدخين، سواء بالمشورة والدعم النفسي أو وصف الأدوية اللازمة للحالات التي قد تحتاج لذلك مع المتابعة المستمرة من خلال العيادات، لافتا إلى تزويد عيادات صحة الرئة بأجهزة قياس وظائف التنفس للاكتشاف المبكر لأمراض (الربو الشعبي، والسدة الرئوية، وأورام الرئة) خاصة بين المدخنين.