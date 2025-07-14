شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور رئيس مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين الموافق 14 / 7 / 2025، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن خالص تمنياته للمستشار أسامة شلبي بالتوفيق والسداد في قيادة مجلس الدولة إلي مزيد من التقدم والإزدهار واداءة رسالته السامية نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه أكد المستشار أسامة شلبي خالص شكره وتقديره إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ومحافظة الجيزة بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.



