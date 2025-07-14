شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: استمرار ندوات توعية العاملين في محطة الصرف الصحي بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وتزامنًا مع اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية ، تستمر مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فى تنظيم سلسلة ندوات توعوية تستهدف العاملين في محطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى السلامة والصحة المهنية بـ" المديرية واحد الشركات"، حيث انعقدت الندوة على مدار الـ4أيام ، للمجموعة الثانية.

صرح بذلك محمد كمال وكيل مديرية العمل.. وبحسب بيان تهدف هذه الندوات إلى التوعية بتطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية، للحد من تكرار الحوادث الجسيمة ، والتدريب النظرى والعملى لاكتساب المهارات اللازمة..كما تضمنت بعض المحاضرات معلومات عن أهداف وإجراءات السلامة المهنية في الأماكن المغلقة ، وكيفية المواجهة ، والتعامل مع أدوات الوقاية والسلامة والصحة المهنية.