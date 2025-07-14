شكرا لقرائتكم خبر عن رصف ميدان المطبعة وإزالة مخالفات بناء بحي دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام، برئاسة هناء بباوي، أعمال رصف ميدان المطبعة بشارع مصر حلوان الزراعي، ضمن خطة تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بالحي، وجارٍ استكمال الأعمال والمتابعة الدورية لإزالة كافة المعوقات التي تعيق تنفيذ الأعمال حتى الانتهاء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وفي السياق أكدت هناء بباوي، القائم بأعمال رئيس حي دار السلام، تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع .

كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام، أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، حيث تم وقف صب أعمدة الدور العاشر فوق الأرضي في العقار الكائن بـ 5 شارع المستشار رضا حجي، متفرع من شارع آسيا، نزلة البنك، كما تم سحب الخلاطة المستخدمة في الأعمال المخالفة، وجاري استكمال المتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من إزالة المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وفقًا للقوانين المنظمة.

كما تم فك الشده الخشبية لبناء مخالف بشارع أبوالوفا من شارع حامد حسن أمام مسجد أهل الخير، وجاري الاستكمال والمتابعة حتي تمام الانتهاء من الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .



ايقاف اعمال بناء مخالفة



تطبيق مواعيد غلق المحال