شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيسى فرنسا والجبل الأسود بذكرى العيد القومى ويوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس السيسى حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى ياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .