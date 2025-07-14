شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2025.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الهندسية بالجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل كنترولات الثانوية العامة أعمال تصحيح نماذج إجابات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومع بدء الطلاب البحث عن الكليات الجامعية ينشر " الخليج 365" قائمة الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبة الهندسية وفقا لما منشور بموقع التنسيق الإلكترونى حتى يتمكن الطلاب من التعرف على الكليات والمعاهد التى تقبل هذه الشعبة.



كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الهندسية

المعاهد التى تقبل طلاب الشعبة الهندسية



كليات الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الشعبة الهندسية



كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الهندسية



معاهد تقبل طلاب الشهادة الثانوية من الشعبة الهندسية

فيما يواصل موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، ثالث أيام إتاحة التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2025 وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025، وذلك عبر موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهى:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.