تنسيق الجامعات 2025.. كليات ومعاهد تقبل طلاب علمى بالجامعات الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، ينشر ”الخليج 365” قائمة الكليات التى تقبل الشعبة العلمية علمى علوم وذلك فى إطار مساعدة طلاب الثانوية العامة على تحديد الرغبات ومعرفة الكليات التى تقبل طلاب الشعبة العلمية.



قائمة كليات تقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية



كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية، اليوم الأثنين، ثالث أيام إتاحة التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2025 وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025، وذلك عبر موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهى:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.