شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: أبناء مصر بالخارج ركيزة أساسية فى تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن أبناء مصر في الخارج يمثلون ركيزة أساسية في تعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، ويحظون بدعم واهتمام الحكومة المصرية، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع الجاليات المصرية، وتحرص على تعزيز الروابط معهم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع أعضاء الجالية المصرية في غينيا الاستوائية، بمقر السفارة المصرية في العاصمة مالابو، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع أبناء الوطن في الخارج.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزازه بالجالية المصرية ودورها الوطني في تمثيل مصر بالخارج، كما استعرض التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، والجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى التقدم الذي تحرزه مصر في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، إلى جانب أهم الخطوات التي يتم اتخاذها على صعيد السياسة الخارجية وتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن تواجد الجاليات المصرية بدول القارة هو عنصر داعم ومحوري في تنفيذ رؤية مصر تجاه إفريقيا.

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى ما تقوم به وزارة الخارجية والهجرة من جهود لتطوير الخدمات القنصلية، وتسهيل التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أي تحديات قد تواجههم.

واستمع الدكتور بدر عبد العاطي إلى مقترحات ومطالب أبناء الجالية، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، مشددا على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الصورة الإيجابية لمصر وتعزيز الروابط مع الأشقاء في القارة الإفريقية.