وأيد 90% من القراء شن حملة لضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء ، بينما رفض 10% موضوع الاستطلاع.

شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون ضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012