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90% من القراء يؤيدون ضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

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  • 90% من القراء يؤيدون ضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء 1/2
  • 90% من القراء يؤيدون ضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد شن حملة لضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء؟، أيد غالبية القراء شن حملة لضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء.

وأيد 90% من القراء شن حملة لضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء ، بينما رفض 10% موضوع الاستطلاع.

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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