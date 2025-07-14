شكرا لقرائتكم خبر عن أهم محاور الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025–2030 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الحكومة المصرية فى الأول من يوليو 2025 "الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025–2030"، التي تهدف إلى إحداث تحول استراتيجي نحو نظام غذائى ذكى مناخيًا، عادل اجتماعيًا، ومستدام اقتصاديًا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهداف الخطة الرئيسية:

1- مكافحة سوء التغذية: عبر خفض معدلات الأنيميا والتقزم لدى الأطفال والنساء، ودعم الخبز بالحديد والفوليك، والملح باليود، وتحسين التغذية المدرسية.

2- الصحة العامة: خفض معدلات السمنة والأمراض غير المعدية من خلال ضرائب على المشروبات عالية السكر وتوسيع الفحص الصحي المدرسي.

3- الأمن الغذائي: تعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية (خاصة القمح) بزيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة استخدام المياه.

4- تقليل الهدر: خفض الفاقد والهدر الغذائي إلى النصف باستخدام سلاسل تبريد بالطاقة الشمسية وبنوك طعام.

5- التكيف المناخي: دمج البعد المناخي في الزراعة والاستهلاك، وإلزام المشروعات الزراعية بتقييم الأثر الكربوني والمائي، وربط الدعم بممارسات الزراعة الذكية مناخيًا.

6- تقسم الخطة إلى ثلاث مراحل زمنية حتى عام 2030، وتتضمن أكثر من ستين مشروعًا وطنيًا.

7- التمويل مرن ويجمع بين الموازنة العامة، قروض ميسرة، وشراكات مع القطاع الخاص، مع نشر البيانات الدورية على بوابة إلكترونية مفتوحة.

