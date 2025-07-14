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كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ .. وزارة الصحة تجيب

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كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ .. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 14 يوليو 2025 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من لدغات البعوض الذى قد يتسبب فى انتقال الأمراض الوبائية عن طريق لسعاته المتكررة خاصة فى المناطق التى تعانى من انتشاره، مؤكدة أن الوزارة تقوم بعمليات المكافحة على مستوى الجمهورية .

وتتضمن أليات الحماية من لدعات البعوض النصائح التالية: 

1- استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ

2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة

3-  ارتداء الملابس طويلة الأكمام

4--  استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأنة تزداد كثافة البعوض في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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