شكرا لقرائتكم خبر عن 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل، فى فتح باب التقديم على 1787 فرصة عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات مشروع محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، حتى الثلاثاء المقبل، 15 يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.



وتتنوع الوظائف المتاحة، بين عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع، وتشمل:

771 وظيفة حداد مسلح

513 وظيفة نجار مسلح

392 وظيفة شداد معدني (سقالات)

111 وظيفة فورمجى.



وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/ZnWzUJacRz

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الرواتب الشهرية تتراوح بين 9500 إلى 11000 جنيه، مع توفير عدد من المزايا للعاملين، من بينها:

- سكن مجهز بالقرب من موقع العمل

- 3 وجبات يوميا

- مواصلات من وإلى مقر الإقامة

- حوافز إنتاجية وشهرية



وأكدت أن الوزارة ستتابع جميع إجراءات التوظيف بدقة، لضمان التزام الجهة المنفذة بمعايير السلامة وحقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة داخل واحد من أهم المشروعات القومية.



