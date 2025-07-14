شكرا لقرائتكم خبر عن السويداء تشتعل.. ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين البدو والدروز إلى 37 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد قتلى اشتباكات محافظة السويداء بين البدو والدروز فى سوريا إلى 37 قتيلا، وحملت الفصائل الدرزية فى بيانها الحكومة السورية المسئولية عما يجري في السويداء وتتهمها بالتقصير ولعب دور المتفرج.

وأعلنت الفصائل الدرزية فى بيان النفيرالعام بمحافظة السويداء السورية بعد اشتباكات دامية، وذكرت وسائل إعلام سورية أن وزارة الدفاع السورية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى السويداء.

وشهدت قرى في ريف السويداء الغربى خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة فى قرى الطيرة ولبين وجرين.

وذكر موقع "السويداء 24" أن مجموعات مسلحة أضرمت النيران في بعض البيوت السكنية فى قرية الطيرة، والاشتباكات لا تزال مستمرة هناك، حيث تتصدى الفصائل المحلية مع السكان لمحاولات الهجوم التي تتعرض لها القرى الغربية.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوى الأمن الداخلي انتشرت على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة.

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام محلية إلى انقطاع التيار في السويداء جراء الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المحافظة.

كما أعلنت وزارة التربية على صفحتها الرسمية تأجيل امتحانات يوم الاثنين في محافظة السويداء إلى موعد يحدد لاحقاً، نظراً إلى الأحداث التي تشهدها المحافظة.