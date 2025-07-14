شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثاني بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 14 يوليو 2025 02:00 ص
تبدأ امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2024، بالقاهرة السبت القادم الموافق 2025/7/26، وفي النقاط التالية مواعيد الإمتحانات لكل صف دراسي.
يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائي ( وما يعادله ) من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩ .
طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠ .
طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١ .
طلاب النقل الإعدادى المهنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠ .
طلاب النقل الثانوى الفنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤ .
طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١
الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣.
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