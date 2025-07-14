شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين فى إطلاق نار داخل كنيسة بولاية كنتاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخصين بينهم أحد أفراد شرطة وأصيب ما لا يقل عن ثلاثة آخرين فى إطلاق نار فى كنيسة بولاية كنتاكى الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وألقت قوات إنفاذ القانون القبض على المشتبه به في كنيسة ريتشموند رود المعمدانية، على بعد حوالي 16 ميلاً إلى الجنوب الشرقي، حيث أطلق النار أيضًا، وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به ربما كان على صلة بالأفراد الموجودين في الكنيسة، حيث أُطلق النار على أربعة أشخاص داخل الكنيسة.

وأضاف قائد الشرطة أن رجلين آخرين أصيبا بالرصاص، أحدهما في حالة حرجة والآخر مستقر.

وأُطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وأُعلنت وفاته في موقع الحادث".