شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم توضح حقيقة حصول طالبتين على نفس الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم توضح حقيقة حصول طالبتين من أوائل الدبلومات على نفس الدرجات

الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين لتحميل التطبيق الإلكترونى الخاص بالهيئة

متحدث الوزراء: سددنا جزءا من التزاماتنا مع الشركاء الأجانب بشأن مواد البترول

الرئيس السيسى: مصر عملت خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية للنيباد على تنفيذ أولويات محددة

مجلس الوزراء: تنسيق حكومى لمواجهة الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار

وزارة الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائى.. تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يناقشان مقترحات تطوير شوارع بمصر الجديدة

وزير الصحة يبحث مع السفير الألباني بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في القطاع

وزير العمل يُسلم عقودا جديدة لذوي همم بالقاهرة لدمجهم في السوق

شيخ الأزهر يستقبل سفير كمبوديا ويناقشان تعزيز التعاون العلمي والدعوي

المفتى: نعمل على بناء خطاب ديني وسطي يواجه فوضى الفتاوى

وزراء التخطيط والتنمية المحلية والعدل يفتتحون مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة

وزارة النقل تنشر فيلما عن إنجازاتها من 2014 حتى 30 يونيو 2025