شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل إكسترا نيوز: واقعة وفاة 4 أطفال بالمنيا تثير الجدل.. ووزارة الصحة ترد والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد النادي، مراسل قناة إكسترا نيوز من محافظة المنيا، أن المحافظة شهدت واقعة مأساوية في إحدى قرى مركز دير مواس جنوب المحافظة، بعد وفاة أربعة أطفال أشقاء في ظروف غامضة، ما تسبب في حالة من القلق والبلبلة بين الأهالي، عقب تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن سبب الوفاة هو الإصابة بالالتهاب السحائي.

وأوضح "النادي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا"، الذي يقدمه الإعلاميان محمود السعيد ولما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من الأمر، لافتًا إلى أن تصريح الدفن للطفل الأول أشار بالفعل إلى أن الوفاة ناتجة عن إصابته بالتهاب سحائي.

وأشار إلى أن الواقعة بدأت مساء الجمعة، عندما أصيب أحد الأطفال بحالة إعياء شديدة، تضمنت ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة، مع اضطرابات وتشجنات، ما دفع والده إلى نقله صباح اليوم التالي إلى مستشفى دير مواس المركزي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية، لكنه توفي بعد ساعات قليلة دون معرفة دقيقة لسبب الوفاة، وتم التصريح بدفنه.

وأضاف: "بعد مرور نحو 7 ساعات، فوجئت إدارة المستشفى بعودة الأب ومعه ثلاثة من أبنائه يعانون من نفس الأعراض التي ظهرت على الطفل الأول"، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فريق طبي للتعامل مع الحالات الثلاثة، إلا أن اثنين منهم توفيا مساء السبت، بينما توفي الطفل الرابع صباح الأحد.

وأوضح أن الشائعات بشأن إصابتهم بالالتهاب السحائي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة القلق في أوساط المواطنين.

ونوه "النادي" إلى أن وزارة الصحة والسكان أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه أن يكون الالتهاب السحائي هو سبب الوفاة، مشيرًا إلى أن الطفل الرابع لم يُدفن حتى الآن، إذ قررت مديرية الصحة بالمنيا تشكيل فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد السبب الحقيقي للوفاة.