شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا حماس والجهاد يشددان على ضرورة تحقيق المفاوضات لأهداف الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حركة حماس أن وفدا من الحركة بحث مع وفد من حركة الجهاد تطورات المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بغزة، ولفتت إلى أن الوفدين أكدا أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

وأشارت الحركة إلى أن وفدي حماس والجهاد بحثا ردود إسرائيل على المقترحات التي قدمها الوسطاء وسبل التعامل معها، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.