شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تجدد التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل بالكامل من غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 09:07 م

جددت الفصائل الفلسطينية، التأكيد على أن أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن "تفضي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات العدو بالكامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار".

ووفق لبيان لحركة حماس فإن وفدها التقى بوفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة "أبو طارق".

وبحث الوفدان تطورات المفاوضات الجارية، مؤكدين أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار.

وبحث الوفدان ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار وسبل التعامل معها.

وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة نتيجة إصرار إسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب.

وبحسب مصادر فإن "خريطة الانسحاب التي قدمتها إسرائيل هي في الواقع خريطة إعادة انتشار للجيش وليس انسحابا حقيقيا".