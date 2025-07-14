شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يلتقى أهالى القبابات لبحث احتياجات ومشاكل القرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 10:36 م

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز أطفيح، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد النائب الوحدة المحلية لقرية القبابات والقرى التابعة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات. كما تفقد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية ومحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية القبابات ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية كفر الواصلين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. والتقى نائب المحافظ عددًا من أهالي قرية القبابات لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بهم.

رافق نائب المحافظ عز أمين رئيس مركز أطفيح، وأنور معوض مدير مشروعات الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ونجلاء فتحي مدير إدارة الصرف الصحي بأطفيح بشركة مياه الشرب، والشركات المنفذة للأعمال.