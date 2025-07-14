شكرا لقرائتكم خبر عن مصري تزوج بولندية بمكتب زواج الأجانب الجديد: لم تقابلنا أي معوقات والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم مكتب زواج الأجانب الجديد بالعاصمة الإدارية، عددا من الزيجات التي تمت إجراءاتها بسهولة وسرعة.

وقال مروان، مصري تزوج بأجنبية، إن الإجراءات تمت بسهولة وسرعة، وإنه أنهي كافة الإجراءات في نصف ساعة بعدما حصل علي لوكيشن المقر من علي الإنترنت ، وأنهي الأوراق المطلوبة منذ ثلاثة أيام، وأن المقر الجديد مختلف تماماً وشهد سرعة ونظام.

وأعربت زوجته كارولينا، بولندية الجنسية، عن سعادتها لوجودها في مصر، وسهولة إجراءات الزواج الذي لم يشهد أي معوقات أو صعوبات، مشيرة إلي أنها زارت مصر عدة مرات خلال الأربع سنوات الماضية، وأنها تفاجأت اليوم بشكل المباني والطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرى الخليج 365 اليوم جولة تفقدية داخل مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الذى يضمن خدمات تملك وزواج وتصديقات الاجانب، والذى تم نقل مقره بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.

وشهد مقر زواج الأجانب توافد عدد كبير من الراغبين فى إتمام وتوثيق عقد الزواج من عدد من الجنسيات المختلفة، مع تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشفت مصدر بالشهر العقارى التابع لوزارة العدل، عن تطوير مكتب خدمة الأجانب في مصر بصورة كاملة من الناحية الإنشائية والبنية التحتية والتكنولوجية، ومن ناحية زيادة عدد المنافذ وتقديم الخدمات بشكل ميسر وفى أقل وقت ممكن على عكس ما كانت عليه قبل نقله الى العامة الإدارية.

وأشار المصدر إلى أنه تم التوسع في عمليات ترجمة المستندات الرسمية والعرفية والمتعلقة بالأحوال الشخصية سواء شهادة ميلاد وعقود زواج وطلاق والتي تصدر موثقة بختم النسر وختم الأمين العام.، حيث تم زيادة الترجمة إلي 6 لغات وهي الانجليزية والفرنسية والصينية والروسية والألمانية والإيطالية، بعد أن كانت قاصرة على للغتين الفرنسية والإنجليزية.

وأضاف المصدر أن مكتب خدمة زواج الأجانب يقوم أيضا بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، التي تسهم في التيسير على المواطنين وتتمثل هذه الإجراءات في عقد زواج رسمي ومصادقة على زواج واشهاد الطلاقة واشهاد مراجعة. كما تم زيادة عدد المنافذ بواقع 60% من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا.

يعد مكتب زاوج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل إذ أنشئ مكتب زواج الأجانب لأول مرة في 6 مارس 1979، داخل مبنى وزارة العدل ولكن في مايو الماضى صدر قرار بنقل المقر الى العاصمة الإدارية بعد انتقال وزارة العدل في وقت سابق.

وذكر المصدر أن وزارة العدل أطلقت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يمكن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.

ويعد مكتب زاوج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل إذ أنشئ مكتب زواج الأجانب لأول مرة في 6 مارس 1979، داخل مبنى وزارة العدل ولكن في مايو الماضى صدر قرار بنقل المقر الى العاصمة الإدارية بعد انتقال وزارة العدل في وقت سابق.