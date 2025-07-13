شكرا لقرائتكم خبر عن كلية علوم الحاسب جامعة باديا تنظم ندوة بعنوان "استكشف أسرار الدارك ويب” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية علوم الحاسب بجامعة باديا، يوم الاثنين الموافق 6 مايو، محاضرة بعنوان “ما هو مخفي قد يكون خطيرًا: استكشف أسرار الدارك ويب”، حاضر فيها الدكتور مصطفى ثابت المتخصص في أمن المعلومات، وبحضور الدكتور محمد خفاجي عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تأتي الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي تنظمها الكلية تحت رعاية المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، لتعزيز معارف الطلاب وربطهم بالقضايا المعاصرة في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وناقش الدكتور مصطفى ثابت، خلال المحاضرة، طبيعة مواقع الدارك ويب، ومخاطرها، وواقع استخدامها، وأهمية تعزيز الوعي الرقمي بين الشباب لتجنب الوقوع في فخ المخاطر المرتبطة بالدارك ويب، مقدمًا نصائح عملية حول كيفية حماية البيانات الشخصية والتصفح الآمن عبر الإنترنت.

وقد شهدت الندوة حضورًا لافتًا من الطلاب الذين تفاعلوا مع المحاضر من خلال النقاشات والأسئلة التي أثرت الحوار وأبرزت أهمية الموضوع في ظل التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.

جدير بالذكر أن كلية علوم الحاسب بجامعة باديا تضم 5 تخصصات وهي: علوم الحاسوب، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي الحيوي، وتكنولوجيا المعلومات.



ندوة بعنوان استكشف أسرار الدارك ويب” (1)



ندوة بعنوان استكشف أسرار الدارك ويب” (2)



ندوة بعنوان استكشف أسرار الدارك ويب” (3)



ندوة بعنوان استكشف أسرار الدارك ويب” (4)