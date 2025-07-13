شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي الخفيف للتيسير على الركاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 07:21 م

أكدت الهيئة القومية للأنفاق فى بيان صادر عنها اليوم على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع فى شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة فى أوقات الذروة التى يتزايد فيها عدد الركاب.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة والتى تدعم سياسة الدولة فى توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

فيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل فى الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التى يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها فى خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة فى عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التى يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائى الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل فى الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفى جميع محطاته.

تتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للسادة المواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعى الاخضر المستدام الصديق للبيئة والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التى تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.