شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يناقشان مقترحات تطوير شوارع بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعا اليوم مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى والمهندس المعماري مصطفى سالم ومشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة والتنسيق الحضارى.

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترح تطوير لشارعي إبراهيم باشا و بغداد بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة المعد من جهاز التنسيق الحضارى بما يساهم فى إعادة الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والقضاء على أى ظواهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمكاتب الخاصة وإعادة الإنضباط في تلك الشوارع بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات للمواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة للموقف التنفيذي للمشروع الخاص بتطوير شارع إبراهيم باشا حيث تم الإشارة إلى إنشاء اتحاد الشاغلين بالحي ، وحصر عدد المحلات المستهدفة وأعمال الزراعة والكهرباء والإضاءة التى سيتم تنفيذها والتكلفة التقديرية للأعمال وكافة التفاصيل الخاصة بالبنود التى سيتم تنفيذها فى عملية التطوير فيما يخص توحيد شكل لوحات المحلات فى تلك الشوارع وكذا إعادة واجهات العقارات كما كانت عليها سابقاً ، كما تم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية من جانب الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وجاري تجهيزها للطرح على المقاولين من قبل المحافظة .

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى عرض مقترح المهندس المعماري مصطفى سالم الخاص ( مسار الكوربة الثقافى ) لمنطقة مصر الجديدة وكافة المناطق التاريخية فى المحافظات ، حيث تم استعراض بعض النماذج المشابهة لمنطقة الكوربة مع بعض المدن الأوروبية وجهودها فى تسهيل حركة المواطنين فى الشوارع وتقليل حارات السيارات وزيادة المساحات الخضراء والتصدي لأى تشوهات أو تعديات بما يساهم فى تحويل منطقة الكوربة لمسارات ثقافية وفنية ، كما تم استعراض مقترحات تطوير شارع بغداد من خلال توحيد لافتات المحلات وإعادة واجهات العقارات لسابق عهدها وتعلية وتبليط الشارع ، كما عرض المهندس مصطفى سالم التفاصيل الخاصة بمبادرة " يافطتك واجهتك " .

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية الإسراع فى بدء الخطوات التنفيذية لتطوير شارع إبراهيم باشا على أرض الواقع وعقد لقاءات مع أصحاب المحال بالمنطقة نظراً لأهمية دورهم فى دعم عملية التطوير بما يساهم فى الحفاظ علي الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها وإزالة أي تشوهات لحقت بالمنطقة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى والجهات المعنية ، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالمقترحات والأفكار التى عرضها المهندس مصطفى سالم لتطوير الكوربة بشكل عام وشارع بغداد وإبراهيم باشا بشكل خاص، حيث أشارت د.منال عوض إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة والتنسيق الحضارى والمهندس مصطفى سالم لاستكمال دراسة المقترحات التى تم عرضها فى الاجتماع لتحديد آليات تنفيذها.