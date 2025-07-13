شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع السفير الألباني بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في القطاع والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع السفير سامي شيبا، سفير جمهورية ألبانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك اليوم الأحد، بمقر وزارة الصحة والسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير الألباني، مؤكداً حرص وزارة الصحة والسكان على دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك التعاون وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية، وتحقيق الأمن الصحي بالبلدين.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، والتصنيع الدوائي، وتكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية الأولية، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية، وتنفيذ برامج مشتركة لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتبادل الخبرات في مجالات التغطية الصحية الشاملة، والسياحة العلاجية، والبحوث الطبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجانبين ناقشا سبل تفعيل التعاون من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المقترحة، وتنسيق الجهود لعقد برامج تدريبية وورش عمل، معرباً عن تطلعه إلى توقيع مذكرة تفاهم تمهد لإطلاق شراكة استراتيجية فعالة ومستدامة بين البلدين في المجال الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير الادارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة للصيدلة.