شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين لتحميل التطبيق الإلكترونى الخاص بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين لسرعة تحميل التطبيق الإلكتروني الجديد الخاص بالهيئة علي هواتفهم المحمولة عبر تطبيقات جوجل بلاي وآبل ستور وذلك للاستفادة من المميزات التي يقدمها التطبيق في إطار الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويتيح التطبيق للناخب إمكانية تقديم طلب لتغيير المركز الانتخابي الحالي -والمبين من خلال خدمة الاستعلام بالتطبيق - وذلك في حال رغبتة استبدال مقره الانتخابي بآخر من بين المراكز المتاحة، بما يناسبه من الناحية الجغرافية وأقرب إلى محل سكنه الوارد ببطاقة الرقم القومي.

كما أن التطبيق يتيح أيضًا - في ذات الإطار- التقدم بطلب لتسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد، في حال كان تسكينهم في مراكز انتخابية متفرقة، وذلك استنادًا إلى بيانات محل السكن الواردة في بطاقات الرقم القومي وهو الأمر الذي يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على رفع الأعباء عن الناخبين وتجنيبهم أي مشقة والتيسير

عليهم قدر الإمكان.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه المزايا والتيسيرات المتاحة، إلى سرعة التقدم بالطلبات اللازمة لذلك عبر التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.elections.eg، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 يوليو

الجاري.

- أهمية تحميل التطبيق

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن إطلاق هذا التطبيق يعد خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات المقدمة للناخبين، مما يُعزز من معايير الشفافية والدقة، ويُسهم في إتاحة الوصول إلى المعلومات والأخبار المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك في إطار التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتوظيف أحدث التقنيات لخدمة المجتمع، وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن التطبيق الإلكتروني قد تم تصميمه وفقا لأعلى المعايير التقنية والمواصفات الفنية، مع الحرص على سهولة الاستخدام، وخلوه من أية تعقيدات، وذلك لضمان الاستعلام بطريقة سلسة وآمنة للناخبين، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات بسرعة ودقة وشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة الموافق 11 يوليو الجاري، يوفر كافة المعلومات والبيانات التي تخص الاستحقاقات الانتخابية التي تضطلع الهيئة بالإشراف عليها وإدارتها، فضلا عن تيسيرات غير مسبوقة لجمهور الناخبين على النحو الذي يمكنهم من أداء حقهم الدستوري في المشاركة والاقتراع بسهولة.