شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تصحيح كراسات الإجابة بكنترولات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بجميع المواد، موضحة أن تصحيح "المقالي" يتم على مرحلتين، الأولى من خلال المعلمين والثانية إلكترونيا، للتأكد من دقة التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملاً.

وفيما يخص الأسئلة الموضوعية، أوضحت المصادر أنه جار تصحيح الأسئلة اختيار من متعدد وسيتم بدء تصحيح الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية خلال الأسبوع الجاري، ولم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن لاستمرار أعمال التصحيح.

وشددت على أن النتيجة سيتم إعلانها بالدرجات كما هو معتاد، ولا صحة نهائياً لما يتم تداوله بإعلانها بالتقديرات أو الألوان، وأن ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة نهائياً.