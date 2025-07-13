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تفاصيل تصحيح كراسات الإجابة بكنترولات الثانوية العامة 2025

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تفاصيل تصحيح كراسات الإجابة بكنترولات الثانوية العامة 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأحد، 13 يوليو 2025 06:40 م

كشف مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بجميع المواد، موضحة أن تصحيح "المقالي" يتم على مرحلتين، الأولى من خلال المعلمين والثانية إلكترونيا، للتأكد من دقة التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملاً.

وفيما يخص الأسئلة الموضوعية، أوضحت المصادر أنه جار تصحيح الأسئلة اختيار من متعدد وسيتم بدء تصحيح الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية خلال الأسبوع الجاري، ولم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن لاستمرار أعمال التصحيح.

وشددت على أن النتيجة سيتم إعلانها بالدرجات كما هو معتاد، ولا صحة نهائياً لما يتم تداوله بإعلانها بالتقديرات أو الألوان، وأن ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة نهائياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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