شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: الإعلام الإسرائيلي يروج لدعاية حماس ويتهمني بإفشال صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وسائل الإعلام في إسرائيل تتهمه بإفشال جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مشيرًا إلى أنها تردد ما وصفه بـ"دعاية حماس"، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم.

وأضاف نتنياهو أن استطلاعات الرأي التي تشير إلى تأييد شعبي واسع لإتمام صفقة التبادل لا تسأل المشاركين عما إذا كانوا يرغبون في بقاء حماس في غزة.