شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى رئيسى موريتانيا والجابون و"المنفى" ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش مشاركته في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بكل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الجابوني "بريس أوليجي نجيما"، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، و"محمد إيسوفو"، رئيس النيجر الأسبق ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تناولت المقابلات سبل تعزيز التكامل القاري ودفع جهود التنمية وحفظ السلم والأمن بأفريقيا.