مكتبة الإسكندرية تشهد إطلاق موقع علماء العالم الإسلامى

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شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم إطلاق موقع علماء العالم الإسلامي، وذلك في إطار فعاليات "نعتز بتراثنا" التي ينظمها مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته العشرين، وشهدت الفعاليات احتفاءا كبيرا بموقع علماء العالم الإسلامي https://islamicscientists.cultnat.org/ .

تحدث في الندوة الدكتور مدحت عيسى؛ مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والمهندسة نيفين عادل؛ مدير مشروع علماء العالم الإسلامي بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وقدمت الندوة الدكتورة الشيماء الدمرداش؛ مدير مشروع إعادة إحياء كتب التراث بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وتوجه الدكتور أحمد زايد بالشكر لجميع القائمين على مشروع موقع علماء العالم الإسلامي، مؤكدًا أن الموقع مهم للغاية لأنه يقدم الفكر الإسلامي بشكل مكاني ويسلط الضوء على السيرة والإسهامات العلمية والفكرية لأكثر من مائة عالم من أشهر وأبرز العلماء على امتداد الحضارة الإسلامية.

قالت الدكتورة الشيماء الدمرداش إن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات "نعتز بتراثنا" التي تتناول كيفية الحفاظ على التراث، مؤكدة أن مكتبة الإسكندرية جعلت من حفظ التراث وتوثيقه ورقمنته رسالة سامية للأجيال القادمة. ولفتت إلى أن الندوة تشهد إطلاق موقع علماء العالم الإسلامي الذي يسلط الضوء على الدور العظيم الذي قام به علماء الأمة الإسلامية عبر العصور في بناء الحضارة الإنسانية وتقديم إسهامات علمية ومعرفية خالدة في شتى المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور مدحت عيسى، مدير مركز ومتحف المخطوطات، إن الموقع يتناول أكثر من مائة عالم من علماء الإسلام في علوم متنوعة برزت فيها أسماء هؤلاء العلماء. وأكد أنه يقصد بعلماء الإسلام الحضارة التي انتجت هذا العلم، فكل ما أنتج خلال فترة الحضارة الإسلامية هو علم إسلامي باعتبار أنه أنتج تحت مظلة الدولة الإسلامية.

وأكد أنه في ظل الثورة التكنولوجية كان لا بد من وجود مواقع إلكترونية ليست بديلًا عن الكتاب ولكن فرصة للاتصال بين المتلقي والمعلومة التي ربما يصعب أن يصل إليها في بعض الأوقات، فكانت فكرة الزملاء في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بإدارة الدكتور أيمن سليمان أن يكون هناك موقع يظهر جزءًا بسيطًا من هذا الإنجاز الكبير لعلماء الإسلام وتقديمه من خلال فضاء إلكتروني سلس، مؤكدًا أن العلم هو نتاج بشري عمومي نسهم نحن فيه خلال فترة الحضارة الإسلامية بإسهام كبير.

وشدد على أن ما قدمه العلماء العرب المسلمين لم يكن جسرًا علميًا ولكن إضافة حقيقية للعلم البشري، والدليل على ذلك أن أنهم قدموا إسهامات نقدية تثبت أنهم أسهموا في إضافة الجديد، وهو ما أسهم في وضع تصور مفهوم الحضارة العربية الإسلامية.

وفي كلمتها، تحدثت المهندسة نيفين عادل عن مشروع إطلاق موقع علماء العالم الإسلامي، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى التعرف على إسهامات علماء العالم الإسلامي في مجالات العلوم المتنوعة، وتوعية الأجيال الحديثة بإرثهم الثقافي والعلمي، إثراء المحتوى العربي على الانترنت، وعرض المعلومات بأسلوب تفاعلي مبتكر وجذاب.

ولفتت إلى أن الموقع يتناول حوالي 113 عالم من علماء العالم الإسلامي، في 25 تخصص علمي وفي عصور تاريخية مختلفة، كما يتضمن 61 نموذج للمخطوطات و51 موقع تاريخي. وأكدت أن الموقع يتضمن معلومات مفصلة عن كل عالم مثل تاريخ الميلاد والاسم بالكامل والتخصص، كما يتضمن خرائط تفاعلية توضح حركة العالم كمكان مولده والأماكن التي مر بها، إلى جانب عدد من الخصائص التفاعلية الأخرى مثل إمكانية المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي.



مكتبة الإسكندرية تشهد إطلاق موقع علماء العالم الإسلامى (1)