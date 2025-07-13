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محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني

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  • محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني 2/10
  • محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني 3/10
  • محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني 4/10
  • محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني 5/10
  • محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني 6/10
  • محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني 7/10
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  • محافظ القاهرة يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني 10/10

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 13 يوليو 2025 03:09 م

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2024.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الامتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنه ، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائي ( وما يعادله ) من السبت الموافق 2025/7/26 حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩ .

طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠ .

طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١ .

النقل الإعدادى المهنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠ .

النقل الثانوى الفنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤ .

الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣ .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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