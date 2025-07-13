شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة يهنئ أوائل الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أوائل الدبلومات الفنية من محافظة القاهرة ، كما هنأ أوائل الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع مشيدًا بجهودهم ومتمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بين المحافظات بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها ٦ من ال ٣٤ مركزًا الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية ، و٩ مراكز من ال ١٠ مراكز الأولى بالدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية .

وثمن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .

وأكد محافظ القاهرة أن التعليم الفنى محور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة من خلاله في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل بالداخل والخارج.