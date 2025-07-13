شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستعرض مع رئيس غانا فرص تعزيز التجارة البينية وتذليل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الغاني "جون ماهاما"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسى في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي تعقد بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما في مختلف القطاعات محل الاهتمام المشترك، ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار، خاصةً في ظل الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة الأفريقية، في ضوء استضافة غانا لمقر اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتولي مصر رئاسة مجلس وزراء تجارة المنطقة، حيث تم استعراض فرص تعزيز التجارة البينية، وتذليل التحديات التي تواجه التكامل القاري.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع الإقليمية، حيث تباحث الجانبان بشأن الأوضاع في الساحل الأفريقي والصومال والسودان، وجهود تحقيق الاستقرار القاري بما يدعم فرص التنمية.