شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية فى التخصصات المختلفة صناعى وزراعى وفندقى وأيضا طلاب مدارس التكنولوجيا الطبيقية.

اضغط هنا للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث أكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

اضغط هنا للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

إحصائيات ومؤشرات النجاح بنتيجة الدبلومات الفنية 2025وأعلن نائب وزير احصائيات ومؤشرات النجاح بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2025، حيث حضر عدد ۱۸۹۳۸) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦% ، أما في نظام 3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%، وفى نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%، وبنظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٣، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

أما تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱، وبنظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالب (۳) شهادات بنسبة نجاح %٣٢,٥١، وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%، وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%، كما بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%) وإجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

كشفت وزارة التربية والتعليم عن قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024-2025، حيث قدم الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة لأوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام 2025 تليفونيا والذين بلغ عددهم 34 طالب وطالبة 25 طالبة و9 طلاب من 14 محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.