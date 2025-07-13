شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما طرحت بيض المائدة اليوم الأحد بسعر 136 جنيها للطبق "30" بيضة .

على جانب آخر، حرصت الوزارة على مدار الأشهر الماضية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية في اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من جميع المنتجات، حيث تطرح الوزارة السلع في منافذ الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، كما تحرص الوزارة على توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة .