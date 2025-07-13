شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الجديد ويؤكد على تعزيز التعاون القضائي والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، بزيارة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالي، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه القضائي الرفيع، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من نواب رئيس الهيئة، ضمّ كلًا من:

• المستشار أحمد فكري صالح، رئيس إدارة التفتيش الفني

• المستشار سمير شراده، رئيس المكتب الفني

• المستشار أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة

• المستشار أحمد سعد، رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية

• المستشار وليد صالح، المكتب الفني لرئيس الهيئة

وخلال اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن ثقته في كفاءة رئيس محكمة النقض المستشار عاصم الغايش، وقدرته على قيادة مجلس القضاء الأعلى نحو مزيد من الإنجاز في ترسيخ العدالة الناجزة، مشيدًا بالدور البارز لمحكمة النقض في تطوير الفقه القانوني وتكريس المبادئ القضائية العليا، مؤكدًا على أهمية التعاون القائم بين الهيئة والمحكمة في سبيل تعزيز دولة القانون.

من جانبه، رحب المستشار عاصم الغايش بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق، معربًا عن شكره وتقديره للتهنئة الكريمة، ومثمنًا الدور الوطني لهيئة قضايا الدولة في حماية المال العام والدفاع عن الحقوق القانونية للدولة، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين رجال القضاء في مصر، والتزامه بالعمل بروح الفريق لخدمة العدالة والمصلحة العامة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل دعم العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين الجهتين، بما يخدم الصالح العام ويعزز من سيادة القانون.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل والاعتزاز بالتعاون القضائي المشترك.

خلال اللقاء

خلال التكريم

جانب من اللقاء