شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام شنقا لمتهم بقضية "اغتيال اللواء نبيل فراج" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 02:23 م

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم بالإعدام شنقا لمتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالمشاركة مع آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

النيابة توجه تهم الإرهاب وقتل نبيل فراج للمتهم وآخرين

وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بـ ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.