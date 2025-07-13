شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية التجارية: عرفت النتيجة من الخليج 365.. ووالدتى سر نجاحى والان مع تفاصيل الخبر

حالة من السعادة غمرت منزل الطالبة شيماء حسن نمره الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية على المدارس الثانوية التجارية بمجموع 99%.

وقالت الطالبة شيماء حسن نمره الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية: تلقيت خبر تفوقى من الخليج 365 وكنت قاعده على أعصابى من الصبح لتوقعى إعلان قائمة الأوائل.

شيماء نمره الأولى تجاري: كنت أذاكر 8 ساعات يوميًا وحلمي الالتحاق بكلية التجارة

وأضافت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمدارس الثانوية التجارية: كنت أذاكر ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا منذ بداية العام الدراسى وحتى اليوم الأخير للامتحان .

وتابعت شيماء نمره: اليوم حققت هدفى وهو الالتحاق بكلية التجارة جامعة المنوفية، ومنذ دخول المدرسة التجارية كان هدف الأول أن أكون طالبة بكلية التجارة ثم معيده بالكلية .

وأهدت الأول على الجمهورية فى الدبلومات الفنية، هذا النجاح إلى والدتها التى بذلت قصارى جهدها منذ وفاة والدها، وهى فى عمر عام ونصف، وسخرت كل حياتها لها وأخواتى الثلاثة، حسبما ذكرت شيماء.