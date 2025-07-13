شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشهادات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى قرار وزارى رقم (1177) بتاريخ 22/ 6 /2025، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2026 /2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. القبول بالجامعات وفقًا للقرار الوزاري الجديد

وأوضح القرار الوزارى إجراءات قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات، وأن يكون عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ، وقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2025 نظام الثلاث سنوات (تجاري- صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق لمتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2025 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2026/2025 وفقا للشروط والضوابط التالية :

- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي نتص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات .

- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الاثار- زراعي -موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة .

- كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75 % فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تتسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات لحكومية المصرية .

- يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلى:-

1- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

2- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم" تعليم تبادلى" بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

3- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

4- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم" تعليم تبادلى" بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات

5- المعاهد العليا للسياحة والفنادق

6- المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.