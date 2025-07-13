شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية.. استثناء الـ50 الأوائل من قواعد القبول الجغرافى بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وفى هذا السياق حدد القرار الوزارى لوزير التعليم العالى بشأن قواعد قبول طلاب الدبلومات والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات، أن يكون قبول الطلاب الخميسن الأوائل فى كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب استثاء من قواعد القبول الجغرافى المعمول بها.