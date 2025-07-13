شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والمجموع.. قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم عن قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025، حيث قدم الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة لأوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام 2025 تليفونيا والذين بلغ عددهم 34 طالب وطالبة 25 طالبة و9 طلاب من 14 محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.

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وجاءت قائمة الأوائل كالتالى:

1ـ الطالب محمد هانى محمد دبلوم الفني الصناعى نظام 5 سنوات بمجموع 99.7% بمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

2 ـ ياسين عبد الجيد محمد إبراهيم الأول بدبلوم الفني الصناعى 3 سنوات بمجموع 99.29% بمدرسة الاثنوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة.

3 ـ رفيدة ياسر يسرى جلال الأول بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث بمجموع 99.71% بمدرسة بنهو الثانوية الإلكترونية بنات.

4 ـ حبيبة سعد عبد الوهاب حسن موافى الأول بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاثة برامج دراسية مطورة منهجية الجدراات المهنية بمجموع 99.86%.

5 ـ سارة شاكر أحمد إسماعيل راشد الأول مكرر بمجموع 99.86%.

6 ـ سهر منصور عبده صالح السيد الأول مكرر دبلوم فننى صناعى بمجموع 99.86%.

7ـ فاطمة مصطفى محمد نواره الأول مكرر دبلوم فنى صناعى ثلاث سنوات بمجموع 99.86%.

8 ـ أمنية الصاوى بلتاجى عبد الجواد حارون الأول مكرر دبلوم فنى صناعى بمجموع 99.86%.

9 ـ إيمان خالد عبد الباسط إسماعيل إبراهيم الأول مكرر دبلوم فنى صناعى نظام السنوات الثلاث بمجموع 99.86%.

10 ـ أمال وجدى يوسف الصفتى محمد أحمد الأول بدبلوم المدارس الفنية الصناعية إعدادى مهنى بمجموع درجات 94.6%.

11ـ محمود محمد جابر أبو الفتوح الأول بدبلوم المدارس الثانوية الفنية تعليم وتدريب مزدوج بمجموع 98.7%.

12 ـ حمدى فرج حمدى فرج الأول بدبلوم الفني الصناعى نظام السنوات الخمس بمجموع 97.7%.

13ـ عبد الله خليل إبراهيم الأول مكرر دبلوم فنى صناعى 5 سنوات بمجموع 97.7%.

14 ـ كريم أشرف رضوان بيومى الأول بدبلوم الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث بمجموع 99.86%.

15 ـ لوجين محمد فتحى عبد المجيد الأول مكرر بدبلوم الثانوية الصناعية بمجموع 99.86%.

16ـ ملك عبد المجيد على المركز الأول بنتيجة الدبلومات الفنية 2025 نظام الخمس سنوات " دبلوم زراعى" بالمدرسة الفنية المتقدمة الزراعية بمسطرد.

17ـ هاجر طارق أحمد الأول مكرر بمجموع 89.44%، ومروة عماد جمال الأول بدبلوم الفني الزراعى نظام الثلاث سنوات بمدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية بالشرقية.

18ـ رنا رضا حامد قائمة أوائل الدبلومات الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث بمجموع 100% بمدرسة الفاروق التجارية المشتركة ببشبيش بمحافظة الغربية.

19ـ الطالب أبانوب سامى سند راغب المركز الأول بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2025، دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس بمجموع درجات 98.6% بمدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية المتقدمة بأسيوط.

20ـ مروة عماد جمال حسن الأول بدبلوم الثانوية الفنية الزراعية السنوات الثلاث بمجموع 94.36%.

21 ـ أريج رؤف محمد المرسى الأول بدبلوم الفني الزراعى نظام السنوات الثلاث بمجموع 99%.

22ـ ألاء سلامه عبد العزيز سلامه أحمد الأول بدبلوم المدارس الثانيوة الزراعية إعدادى مهنى بمجموع 82.96%.

23 ـ إيمان صلاح عبادى أحمد الأول بدبلوم المدارس الثانوية تعليم وتدريب مزدوج بمجموع 95.8%.

24ـ أنس السيد هاسم السيد الأول بدبلوم المدارس الثانوية الزراعية بمجموع 93.57%.

25 ـ ندى محمد رمضان أبو اليزيد قطب الأول مكرر بدبلوم الفني التجارى نظام السنوات الخمس بمجموع 98.6%.

26 ـ شيماء حسن أحمد محمود الأول بدلوم المدارس الفنية التجارية بمجموع 99.83%.

27ـ آلاء محمد عمر أحمد الأول بدبلوم المدارس الثانوية التجارية تعليم وتدريب مزدوج بمجموع 99.14%.

28 ـ أمنية عبد الرحمن قناوى الأول بدبلوم المدارس الفنية التجارية بمجموع 99.57%.

29ـ ندا صابر فؤاد محمد أحمد الأول بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للفندقة والخدمات السياحية بمجموع 96.98%.

30ـ رينادا محيى محمد محمد عبد الكريم الأول بدبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمجموع 95.44%.

31 ـ الجودى حنفى إبراهيم الأول بدبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمجموع 97.33%.

32ـ يوسف حجاج يوسف محمد الأول بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية " تعليم وتدريب مزدوج بمجموع 93.2%.

33 ـ رحاب أحمد كامل فهمى الأول بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية بمجموع 90.82%.

34ـ حنين محمود عبد المقصود محمود الأول بدبلوم المدارس الفنية الفندقية بمجموع 96.14%.

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